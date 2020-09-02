Лерос написав заяву на Зеленського у поліцію

Народний депутат Гео Лерос, якого 2 вересня виключили з фракції Слуга народу, написав заяву у поліцію на президента Володимира Зеленського.
Про це Лерос написав у себе на Facebook.
Зеленський назвав Лероса хабарником під час спілкування з пресою 2 вересня.
Читайте: Лерос офіційно не Слуга народу: як виганяли нардепа і реакція Зеленського
Лерос у відповідь написав, що ніколи не був чиновником.
– Хабарів мені не давали. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар. Ви краще обережніше складайте гроші депутатам в конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК, – заявив Лерос.
Реакція Зеленського
2 вересня президент Володимир Зеленський прокоментував виключення Гео Лероса з фракції Слуга народу, і назвав Лероса “хабарником та зрадником”.
Заявив, що ”не віддавав наказ” щодо звільнення свого критика.
Джерело: Geo Leros