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Факти / Україна / Суспільство

Лерос написав заяву на Зеленського у поліцію

Народний депутат Гео Лерос, якого 2 вересня виключили з фракції Слуга народу, написав заяву у поліцію на президента Володимира Зеленського.

Про це Лерос написав у себе на Facebook.

Зеленський назвав Лероса хабарником під час спілкування з пресою 2 вересня.

Читайте: Лерос офіційно не Слуга народу: як виганяли нардепа і реакція Зеленського

Лерос у відповідь написав,  що ніколи не був чиновником.

– Хабарів мені не давали. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар. Ви краще обережніше складайте гроші депутатам в конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК, – заявив Лерос.

Реакція Зеленського

2 вересня президент Володимир Зеленський прокоментував виключення Гео Лероса з фракції Слуга народу, і назвав Лероса “хабарником та зрадником”.

Заявив, що ”не віддавав наказ” щодо звільнення свого критика.

Джерело: Geo Leros

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