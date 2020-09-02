Лерос официально не Слуга народа: как выгоняли нардепа и реакция Зеленского

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания парламента 2 сентября зачитал заявление Слуги народа об исключении народного депутата Гео Лероса из своего состава.

Ранее, вечером 1 сентября, о решении исключить Лероса заявила пресс-служба Слуги народа. Во фракции объяснили, что за это проголосовало большинство народных депутатов.

Как выгоняли Лероса

На заседании Верховной Рады во вторник Лерос, который был в прошлом советником президента Владимира Зеленского, но затем стал его критиком, вышел к трибуне и обвинил украинского лидера в невыполнении предвыборных обещаний.

Также уже бывший член Слуги народа подверг критике деятельность Офиса президента, в частности его руководителя Андрея Ермака, и заявил, что Украина “движется в пропасть”.

1 сентября в Слуге народа начали собирать подписи за исключение из рядов фракции Лероса.

Со своей стороны нардеп заявил, что выгнать его приказал якобы сам Зеленский.

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Реакция Зеленского

2 сентября Зеленский прокомментировал исключение Лерос из фракции Слуга народа, заявив, что “не отдавал приказа” на счет своего критика.

В то же время президент назвал Лероса “взяточником и предателем”.