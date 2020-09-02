Лерос офіційно не Слуга народу: як виганяли нардепа і реакція Зеленського

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час засідання парламенту 2 вересня зачитав заяву Слуги народу про виключення народного депутата Гео Лероса зі свого складу.

Раніше, ввечері 1 вересня, про рішення виключити Лероса заявила прес-служба Слуги народу. У фракції пояснили, що за це проголосувала більшість народних депутатів.

Як виганяли Лероса

На засіданні Верховної Ради у вівторок Лерос, який був у минулому радником президента Володимира Зеленського, але потім став його критиком, вийшов до трибуни і звинуватив українського лідера у невиконанні виборчих обіцянок.

Також уже колишній член Слуги народу піддав критиці діяльність Офісу президента, зокрема, його керівника Андрія Єрмака, та заявив, що Україна “рухається в прірву”.

1 вересня у Слузі народу почали збирати підписи за виключення з лав фракції Лероса.

Зі свого боку нардеп заявив, що вигнати його наказав нібито сам Зеленський.

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Реакція Зеленського

2 вересня Зеленський прокоментував виключення Лероса з фракції Слуга народу, заявивши, що ”не віддавав наказ” щодо свого критика.

Водночас президент назвав Лероса “хабарником та зрадником”.