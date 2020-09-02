Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатая участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланировано на ноябрь.

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Также в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств; поставлена задача группе по безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Новый глава украинской делегации

30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Он заменил второго президента Украины Леонида Кучму, который за несколько дней до этого вышел из переговорной группы.