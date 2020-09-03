Кредиты не подорожают: Нацбанк сохранил учетную ставку 6%

Учетная ставка в Украине останется на уровне 6%. Такое решение 3 августа принял Национальный банк Украины.

В ситуации эпидемии коронавируса, которая оказывает негативное влияние на внутренний спрос и деловую активность, учетная ставка на уровне 6% должна обеспечить баланс между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики, объясняют в НБУ.

Вместе с тем, Нацбанк не исключает, что в случае ухудшения ситуации с инфляционными рисками в 2021 году в Украине придется ужесточить монетарную политику.

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Как происходило снижение учетной ставки

25 апреля 2019 года НБУ впервые за два года снизил учетную ставку на 0,5% — до 17,5% годовых. В течение прошлого года учетная ставка снижалась еще несколько раз.

В январе 2020 года она снизилась до 11%, в марте — до 10%, а в апреле — до 8%.

12 июня 2020 года Нацбанк принял решение о снижении учетной ставки до 6% — самого низкого уровня в истории.