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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кредити не здорожчають: Нацбанк зберіг облікову ставку 6%

Облікова ставка в Україні залишиться на рівні 6%. Таке рішення 3 серпня ухвалив Національний банк України.

У ситуації епідемії коронавірусу, яка має негативний вплив на внутрішній попит та ділову активність, облікова ставка на рівні 6% має забезпечити баланс між досягненням помірної інфляції та стимулюванням економіки, пояснюють в НБУ.

Натомість Нацбанк не виключає, що в разі погіршення ситуації з інфляційними ризиками у 2021 році в Україні доведеться посилити монетарну політику.

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Як відбувалося зниження облікової ставки

25 квітня 2019 року НБУ вперше за два роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних. Протягом минулого року облікова ставка знижувалася ще декілька разів.

У січні 2020 року вона знизилася до 11%, у березні – до 10%, а квітні – до 8%.

12 червня 2020 року Нацбанк ухвалив рішення про зниження облікової ставки до 6% – найнижчого рівня в історії.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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