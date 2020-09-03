В Одессе девятилетний мальчик с инвалидностью три дня вместе с семьей жил в парке.

Его семья лишилась жилья, из-за чего вместе с вещами перебралась жить в парк напротив дома. Его отец — сирота, мать — имеет инвалидность.

Ребенок спал прямо на земле и играл с котом среди шприцев и упаковок от наркотиков.

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О семье сообщили в отделение ювенальной превенции Нацполиции региона, его сотрудники прибыли в парк и забрали ребенка. Сначала мальчика отправили в больницу для обследования, а затем в Центр социально-психологической реабилитации детей.

В то же время ребенок не хотел идти вместе с правоохранителями, он боялся, что его закроют в клетку. Однако полицейским удалось уговорить мальчика пойти с ними.



















Спал на земле и играл с котом среди шприцев: в Одессе мальчик жил в парке / 5 фотографий

Смерть ребенка в Одессе

В июле в Одессе умер ребенок, 12-летний мальчик упал с обрыва на камни и разбился.

Ночью он пришел с другом на пляж, где их заметил охранник. Он вызвал полицию.

Это услышали дети и решили убежать. Скрываясь, один из них не рассчитал расстояние и упал.

Источник: Дмитрий Ревун