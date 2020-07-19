Ночью 19 июля ребенок упал с обрыва на камни на одесском пляже.

Около 03.00 12-летний мальчик пришел на пляж с другом. Их без родителей увидел охранник одного их заведений и решил вызвать полицейских.

Мальчик услышал, как мужчина звонил в полицию и начал убегать, но не смог рассчитать расстояние и упал.

Читайте: На пляжах Одессы запретили купаться — причина

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство с пометкой несчастный случай).

Несчастный случай в Никополе

15 июля 13-летний мальчик упал с третьего этажа недостроя в Никополе. Его заметил прохожий.

Мужчина не мог подойти к ребенку, потому что мешал высокий забор, поэтому он позвонил спасателям, которые уже вызвали медиков.

Мальчик получил серьезные травмы — черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени и левого предплечья.