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Факти / Україна

Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку

В Одесі дев’ятирічний хлопчик з інвалідністю три дні разом з родиною жив у парку.

Його сім’я втратила житло, через що разом з речами перебралася жити до парку навпроти будинку. Його батько – сирота, мати – має інвалідність.

Дитина спала на землі та грала з котом серед шприців і упаковок від наркотиків.

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Про родину повідомили до відділення ювенальної превенції Нацполіціі регіону, його співробіники прибули до парку і забрали дитину. Спочатку хлопчика відправили до лікарні для обстеження, а потім до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Водночас дитина не хотіла йти разом з правоохоронцями, вона боялася, що її закриють у клітку. Однак поліцейським вдалося вмовити хлопчика піти з ними.

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  • Бездомный ребенок
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  • Бездомный ребенок
  • Ребенок бездомный
  • бездомный ребенок
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Спав на землі і грався з котом серед шприців: в Одесі хлопчик жив у парку / 5 фотографий

Смерть дитини в Одесі

У липні в Одесі померла дитина, 12-річний хлопчик впав з обриву на каміння і розбився.

Вночі він прийшов з товаришем на пляж, де їх помітив охоронець. Він викликав поліцію.

Це почули діти і вирішили втекти. Ховаючись, один з них не розрахував відстань і впав.

Джерело: Дмитро Ревун

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