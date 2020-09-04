В проекте Государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов.

— Курс валют закладывается в районе 29 грн, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году, — сказал он.

По его словам, курс позволит украинцам и инвесторам быть уверенными в стабильности курса.

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Прогноз по курсу валют до конца 2020 года

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что до конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн.

Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаниям курса доллара до конца года.