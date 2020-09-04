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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Около 28 грн: что будет с долларом до конца года

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

— Мы даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию — 27,8 грн, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же, — сказал он.

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Национальный банк Украины также не ожидает существенных колебаниям курса доллара до конца года, а если будет нестабильность, НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Прогноз инфляции

Минэкономики Украины улучшило прогнозы инфляции, курса доллара и торгового баланса на 2020 год.

Инфляция в 2020 году составит 5,9% декабрь к декабрю.

Согласно прогнозу, который ведомство представило в марте, этот показатель был на уровне 11,6%.

Фото: Dreamstime

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