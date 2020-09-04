У проекті Державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 грн/1$.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі одного з телеканалів.
– Курс валют закладається в районі 29 грн, він навіть трохи оптимістичніше, ніж ми закладали 29,5 грн цього року, – сказав він.
За його словами, курс дозволить українцям та інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.
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Прогноз по курсу валют до кінця 2020 року
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що до кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 грн.
Такий само курс американської валюти передбачається і в 2021 році.
Національний банк України не очікує істотних коливань курсу долара до кінця року.