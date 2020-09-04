PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Шмигаль назвав курс долара, який закладений у проекті Держбюджету на 2021 рік

У проекті Державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 грн/1$.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Курс валют закладається в районі 29 грн, він навіть трохи оптимістичніше, ніж ми закладали 29,5 грн цього року, – сказав він.

За його словами, курс дозволить українцям та інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.

Читайте: Осінь на карантині: що буде з тарифами, курсом гривні та цінами

Прогноз по курсу валют до кінця 2020 року

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що до кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 грн.

Такий само курс американської валюти передбачається і в 2021 році.

Національний банк України не очікує істотних коливань курсу долара до кінця року.

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх