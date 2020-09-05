Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главы боевиков “ДНР” Дениса Пушилина.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра, — отметил он.

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Кулеба добавил, что Украина будет пытаться предотвратить обстрелы, если они состоится, то это станет вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня.

Заявление Пушилина

Лидер боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что 7 сентября так называемая милиция откроет огонь по украинским укреплением в районе населенного пункта Шумы, что возле Горловки.

Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ в линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.