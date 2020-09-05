PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украина созывает экстренное заседание ТКГ

Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главы боевиков “ДНР” Дениса Пушилина.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра, — отметил он.

Читайте: ТКГ договорилась о разминировании на Донбассе

Кулеба добавил, что Украина будет пытаться предотвратить обстрелы, если они состоится, то это станет вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня.

Заявление Пушилина

Лидер боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что 7 сентября так называемая милиция откроет огонь по украинским укреплением в районе населенного пункта Шумы, что возле Горловки.

Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ в линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка