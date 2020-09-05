Українська ініціює термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву голови бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра, – зазначив він.

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Кулеба наголосив, що Україна намагатиметься запобігти обстрілу, якщо ж він відбудеться, то стане кричущим фактом порушення режиму припинення вогню.

Заява Пушиліна

Лідер бойовиків “ДНР” Денис Пушилін заявив, що 7 вересня так звана міліція відкриє вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки.

Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ у лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.