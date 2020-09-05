Как правильно говорить с детьми о сексе — советы Супрун

Тема секса и сексуального здоровья не должна быть под запретом в семье, наоборот, об этом нужно говорить с детьми.

Ведь подростки, которые разговаривают со своими родителями на эту тему, чаще делают здоровый выбор, например, используют презервативы, чтобы предотвратить болезни или беременности.

Бывшая глава Минздрава Уляна Супрун отмечает, что главное во время таких разговоров быть честным, открытым и ни в коем случае не осуждать вопрос или поведение.

Читайте: Укрепляет иммунитет и улучшает тонус мышц: какие болезни лечит секс

Также Ульяна Супрун дала несколько советов, как родителям начать говорить с ребенком о сексе. Чтобы все прошло без проблем, нужно:

не стесняться начать разговор. Если избегать темы, то дети будут учиться на поведении и отношениях, смоделированных другими взрослыми, СМИ и у своих сверстников;

начать разговор никогда не поздно. Ребенок должен осознавать, что он может задать вопрос или обратиться за поддержкой в ​​любое время, не боясь осуждения;

говорить о сексе или сексуальном здоровье не только в контексте запрета;

избавиться от стереотипа, что разговор о сексе — это автоматическое разрешение им заниматься;

быть внимательным слушателем. Подростки могут рассказывать больше о своих друзьях, чем о себе, но даже из этого вы сможете понять, как чувствует себя и о чем думает ваш ребенок.

Кроме того, Ульяна Супрун отметила, что сегодня есть множество ресурсов, которые могут помочь лучше разобраться в вопросе секса.

Главное родители должны помнить, что когда речь идет о безопасности детей, то неудобных тем не существует.