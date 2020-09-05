Як правильно говорити з дітьми про секс – поради Супрун

Тема сексу і сексуального здоров’я не повинна бути під забороною у сім’ї, навпаки, про це потрібно говорити з дітьми.

Адже підлітки, які розмовляють зі своїми батьками на цю тему, частіше роблять здоровий вибір, наприклад, використовують презервативи, аби запобігти хворобам чи вагітності.

Колишня очільник МОЗ Уляна Супрун зазначає, що головне під час таких розмов бути чесним, відкритим і в жодному разі не засуджувати питання чи поведінку.

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Також Уляна Супрун дала кілька порад, як батькам почати говорити з дитиною про секс. Щоб все пройшло без проблем, потрібно:

не соромитися розпочати розмову. Якщо уникати теми, то діти вчитимуться на поведінці та ставленні, змодельованих іншими дорослими, ЗМІ і у своїх однолітків;

розпочати розмову ніколи не пізно. Дитина повинна усвідомлювати, що вона може поставити питання або звернутися за підтримкою будь-коли, не боячись осуду;

говорити про секс чи сексуальне здоров’я не лише в контексті заборони;

позбутися стереотипу, що розмова про секс – це автоматичний дозвіл ним займатися;

бути уважним слухачем. Підлітки можуть розповідати більше про своїх друзів, ніж про себе, але навіть з цього ви зможете зрозуміти, як почувається і про що думає ваша дитина.

Крім того, Уляна Супрун зазначила, що сьогодні є безліч ресурсів, які можуть допомогти краще розібратися в питанні сексу.

Головне батьки повинні пам’ятати, що коли йдеться про здоров’я та безпеку дітей, то незручних тем не існує.