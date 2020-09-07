Местные выборы 2020: за какие партии голосовать украинцы (опрос)

Если бы местные выборы состоялись в воскресенье, больше всего голосов набрали бы Слуга народа и Оппозиционная платформа — За жизнь. В то же время 41% украинцев не определились с партией, за которую хотели бы голосовать.

По данным соцгруппы Рейтинг, принять участие в выборах готовы 77% опрошенных.

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Среди 60%, которые определились с партией, больше всего поддерживают:

Слугу народа — 30%;

Оппозиционную платформу — За жизнь — 17%;

Европейскую солидарность — 16%;

Батькивщыну — 9%;

Свобода — 2%;

не будут голосовать — 10%.

Другие партии поддерживают по 3% и менее опытных.

Среди тех, кто определился и будет голосовать — лидерами являются Слуги народа (30%), Оппозиционная платформа — За жизнь (17%) и Евросолидарность (16%).’

Исследование провели по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные собрали с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос проводился среди 2 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине пройдут местные выборы 2020. Будут выбирать мэров, депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Сорвать проведение выборов может только введение чрезвычайного положения в Украине.

Голосование будет проходить по всей территории страны (кроме оккупированного Донбасса и Крыма. — Ред.), Даже в населенных пунктах красной зоны карантина.

Источник: Рейтинг

Фото: Рейтинг