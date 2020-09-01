Местные выборы 2020: кто пойдет и есть ли шанс изменить власть крупных городов

Предвыборная кампания местных выборов должна начаться за 50 дней до их проведения. Эта дата выпадает на 5 сентября.

И многие политические силы уже начали подготовку к ней, представив своих кандидатов в тех или иных городах.

Слуга народа снова будет пытаться изменить политический строй, но уже на местных уровнях и рассчитывает на победу во многих областях. Однако борьба за пост мэра в ключевых городах обещает быть жаркой.

Факты ICTV рассказывают, кто пойдет на местные выборы и какие у них шансы на победу.

Первые пошли

31 августа своих кандидатов решили представить партии Европейская Солидарность и Слуга народа. Президентская политсила решила сделать все максимально прозрачно и представила претендентов на кресло мэра во всех областях.

От Слуги народа за пост мэров городов будут бороться:

Ирина Верещук — Киев;

Сергей Борзов — Винница;

Сергей Рыженко — Днепр;

Виталий Тишечко — Запорожье;

Виктор Евдокимов — Житомир;

Александр Богачев — Ивано-Франковск;

Дмитрий Шевчик — Кривой Рог;

Тарас Кльофа — Львов;

Ольга Ковалева — Кропивницкий;

Татьяна Домбровская — Николаев;

Сергей Иващенко — Полтава;

Олег Филимонов — Одесса;

Ольга Алтунина — Славянск;

Виталий Коваль — Ровно;

Татьяна Рябуха — Сумы;

Виктор Гевко — Тернополь;

Виктор Щадей — Ужгород;

Юрий Кириллов — Херсон;

Алексей Кучер — Харьков;

Виталий Ильченко — Черкассы;

Инна Ящук — Хмельницкий;

Виталий Дугановський — Черновцы;

Юрий Тарасовец — Чернигов.

Слуга народа снова прибегает к практике новых лиц. Но сейчас отбор был не столь хаотичным, как это было с формированием партии перед парламентскими выборами.

В эфире программы Свобода слова на ICTV глава Слуги народа Александр Корниенко сказал, что в этом году отбор происходил среди новых для политики людей, которые имеют значительные достижения в жизни.

— Мы долго над этим думали. В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров. Это не просто новые люди и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела. За ними всеми есть дела. То, что они не известны широкой публике по Украине, я это считаю плюсом, они известны в тех городах, где мы их выдвигаем, — заявил Корниенко.

Европейская солидарность более размыто рассказала о своих кандидатах и ​​сосредоточилась на тех, кто возглавит списки партии в областные и городские советы. В частности звучали такие известные имена, как:

Роман Сущенко;

Владимир Балух;

Юлия Городчанина;

Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Михаил Забродский.

Однако полные списки кандидатов на местах как от Европейской солидарности, так и от других партий нам еще предстоит увидеть.

Ожесточенная борьба

Конечно, многие нынешние руководители городов заявили о своих намерениях вновь баллотироваться на должности мэров.

Виталий Кличко собирается побороться за сохранение должности в Киеве, Андрей Садовой хочет и в дальнейшем неизменно оставаться главой Львова и Геннадий Кернес также хотел бы исполнять обязанности мэра Харькова.

В Слуге народа объявили, что планируют победить в Ровно, Черновцах и Кривом Роге. А в таких городах как Ужгород, Николаев и Херсон попытаются побороться за победу.

Стоит заметить, что Слуги рассчитывают на победу в тех областях, где сейчас наименьшее количество кандидатов на должность мэра. То есть они не готовы ввязываться в жесткую борьбу.

В комментарии Фактам ICTV председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко заявил, что наибольшие шансы у кандидатов Слуги народа там, где есть большое недоверие к действующим руководителям.

— Больше всего шансов будет у кандидатов от Слуги народа в тех местах, где позиции действующих мэров не слишком крепкие. Большой антирейтинг и почти гарантированно будет второй тур. Как мне известно, есть шансы в Николаеве и Черновцах побороться за победу, — сказал он.

То есть, занять первенство в таких городах как Киев, Харьков, Львов, Одесса и Днепр президентская партия не планирует. Частично это и неудивительно, ведь сейчас руководители этих городов сохраняют высокий рейтинг и даже имеют неплохую возможность провести в городские советы свои партии.

Например, в Днепре даже не видят конкурентов Борису Филатову. Опрос группы Рейтинг показывает, что за него проголосовали бы около 48,5% избирателей.

Во Львове ситуация несколько интереснее. Опрос Рейтинга состоянию на 23 июля показал, что за Садового планируют проголосовать около 38% избирателей.

Его соперником может стать Руслан Кошулинский из партии Свобода или Олег Синютка из Европейской солидарности.

Нужно помнить, что эти рейтинги формировались до объявления всех кандидатов Слуги народа, поэтому накануне выборов ситуация с фаворитами граждан может кардинально измениться.

Опрос Рейтинга в июле показал, что глава Харькова имеет достаточно высокое доверие граждан — около 60%, а за его партию готовы проголосовать около 30% избирателей.

В спину политсиле Кернеса дышат Оппозиционная платформа — За жизнь и Слуга народа. Вполне вероятно, что именно претенденты на пост мэра от указанных партий составят конкуренцию действующему главе Харькова.

В начале лета соцопрос Рейтинга показывал, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет значительные шансы на победу. За него были готовы проголосовать около 48,7% граждан.

Хотя это и свидетельствовало о тогдашнем отсутствии конкурентов, Фесенко считает, что, например, у Слуги народа есть возможность побороться за то, чтобы получить своего мэра.

— Я думаю, что, хотя бы теоретически, шанс у Филимонова есть, поскольку Трухановым многие не довольны. И если он выйдет во второй тур и консолидирует вокруг себя антитрухановский электорат, то у него есть шанс выиграть, — высказывает мнение политолог.

Самая острая борьба, конечно, развернется за столицу, где у действующего мэра наибольшее количество конкурентов. Сейчас понятно, что Кличко выйдет во второй тур, но сложно сказать, кто станет его оппонентом.

По словам Фесенко, у многих оппонентов есть возможность побороться с ним за место мэра столицы, но только в том случае, если они также консолидируют вокруг себя его противников.

Во второй тур вместе с Кличко, могут выйти:

Андрей Пальчевский;

Ирина Верещук;

Сергей Притула.

В общем, политолог считает, что большинство руководителей городов останутся на своих местах. Многие из них удачно воспользовались инструментами, которые стали доступны в результате децентрализации.

— Я предполагаю, что в определенных областных центрах есть шанс побороться за победу на выборах мэров. В больших городах это будет сделать очень трудно, и не только для Слуги народа. Вообще у всех парламентских партий почти нет шансов выиграть выборы мэров в любом из крупных городов страны. Это связано с тем, в первую очередь, что в крупных городах мэры удачно воспользовались последствиями процесса децентрализации, резким увеличением городских бюджетов. Их использовали и на развитие города, и на укрепление своих позиций, поэтому у действующих руководителей очень мощный электорат. Скорее всего, им удастся удержаться на своих местах, — рассказывает Фесенко.

Но даже несмотря на такие расклады Слуг народа не стоит сбрасывать со счетов.

Не только мэрами

Не забывайте, что не только ради избрания руководителей городов происходят местные выборы. Сейчас партия Слуга народа, хотя и потеряла рейтинги с момента проведения парламентских выборов, до сих пор остается среди фаворитов.

Опрос, опубликованный в начале августа показывал, что на парламентских выборах лидерство до сих пор было бы за президентской партией (25,9%). Вместе с ней в Верховную Раду прошли бы:

Оппозиционная платформа — За жизнь — 17,6%;

Европейская солидарность — 15,7%;

Батькивщина — 10,4%.

Конечно, такой соцопрос не может точно отражать предпочтения украинцев на местных выборах. Но это то, на что ориентируется Слуга народа.

Главное для них не получить своих мэров, а места в местных советах.

— Программа минимум для них это, во-первых, получить высокий результат по партийным спискам, вместе с другими политическими силами формировать правящие коалиции в областных и городских советах в большинстве регионов страны. Думаю, что ни одна из политических сил не сможет сформировать монобольшинство в областных советах. Возможно, в малых городах будут и случаи с формированием монобольшинства, — говорит Фесенко.

Именно это является целью для президентской партии — получить как можно больше своих представителей на местах. И сейчас только у них есть такая возможность в большинстве регионов.

Да, на местные монокоалиции не стоит особо рассчитывать, но можно предположить, что многие коалиции будут включать в себя депутатов от Слуги народа.

И это только начало политической борьбы, когда избиратели видят “обложки”. В эти выходные начнется предвыборная кампания, которая позволит гражданам ближе познакомиться с каждым кандидатом.

И вскоре соцопросы могут показать совсем другую картину. Возможно, рейтинг Слуги народа снова подрастет, но уже не благодаря личности президента, а взвешенному избранию людей, которые будут представлять партию.

А, возможно, падение их политического рейтинга только продолжится и им придется бороться даже за “второе место” в коалиции.

Остается ожидать начала настоящей политической борьбы и ознакомления со всеми кандидатами. И только тогда можно будет сказать, кому посчастливится на этих местных выборах больше всего.

Владислав Бомбела