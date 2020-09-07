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Факти / Україна / Політика

Кого українці готові підтримати на місцевих виборах 2020 – рейтинг партій

Якби місцеві вибори відбулись у неділю, найбільше голосів набрали б Слуга народу та Опозиційна платформа – За життя. Водночас 41% українців не визначилися із партією, за яку хотіли б голосувати.

За даними соцгрупи Рейтинг, взяти участь у виборах готові 77% опитаних.

Читайте: Хто піде на місцеві вибори і які шанси змінити мерів великих міст

Серед тих 60%, які визначилися із партією, найбільше підтримують:

  • Слугу народу – 30%;
  • Опозиційну платформу – За життя – 17%;
  • Європейську солідарність – 16%;
  • Батьківщину – 9%;
  • Свободу – 2%;
  • не голосуватимуть – 10%.

Місцеві вибори 2020: за які партії голосуватимуть українці (опитування)

Інші партії підтримують по 3% і менше опитаних.

Серед тих, хто визначився і голосуватиме, лідером є Слуга народу (30%) та Опозиційна платформа – За життя ( 17%) та Євросолідарність (16%).

Місцеві вибори 2020: за які партії голосуватимуть українці (опитування)

Дослідження провели на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані зібрали за допомогою телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Опитування проводилося серед 2 472 громадян України віком від 16 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2%.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні  пройдуть місцеві вибори 2020. Обиратимуть мерів, депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Зірвати проведення виборів може лише запровадження надзвичайного стану в Україні.

Голосування проходитиму по всій території країни (окрім окупованого Донбасу та Криму. – Ред.), навіть у населених пунктах червоної зони карантину.

Джерело: Рейтинг

Фото: Рейтинг

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