В Минздраве рассказали о количестве вакцин в Украине по состоянию на сентябрь 2020 года. По прогнозу ведомства, уровень охват вакцинацией составит 78%.

Этот показатель значительно ниже, чем в 2019 году, тогда он был 93%, рекомендованный — 95%.

Запасы вакцин:

от полиомиелита — более 2 млн инактивированных и около 2 млн оральных доз;

от дифтерии и столбняка для взрослых — более 2 млн доз;

от гепатита В — 1,1 млн доз;

от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции — 735 тыс. пятикомпонентных доз;

от кори, паротита и краснухи — более 1,1 млн доз;

от коклюша, дифтерии и столбняка — 560 тыс. доз.

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По информации Минздрава, ведомство обеспечило каждую область качественными вакцинами.

Идеальная вакцина от Covid-19

Ученые разных страны мира делают успехи в разработке вакцины против коронавируса.

Российское вещество, которое зарегистрировали в августе, вызвало желаемый иммунный ответ во время экспериментов, а в США готовы будут представить аналог уже в октябре.

В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил факторы идеальной вакцины. По его словам, она должна формировать надежный иммунитет и не иметь побочных эффектов.