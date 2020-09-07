У МОЗ розповіли про кількість вакцин в Україні станом на вересень 2020 року. За прогнозом відомства, рівень охоплення вакцинацією складе 78%.
Цей показник значно нижчий, ніж у 2019 році, тоді він був 93%, рекомендований – 95%.
Запаси вакцин:
- від поліомієліту – понад 2 млн інактивованих і близько 2 млн оральних доз;
- від дифтерії і правця для дорослих – понад 2 млн доз;
- від гепатиту В – 1,1 млн доз;
- від коклюшу, дифтерії, правця, гепатиту В і Hib-інфекції – 735 тис. п’ятикомпонентних доз;
- від кору, паротиту та краснухи – понад 1,1 млн доз;
- від коклюшу, дифтерії та правця – 560 тис. доз.
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За інформацією МОЗ, відомство забезпечило кожну область якісними вакцинами.
Ідеальна вакцина від Covid-19
Науковці різних країн світу роблять успіхи у розробці вакцини проти коронавірусу.
Російська речовина, яку зареєстрували у серпні, викликала бажану імунну відповідь під час експериментів, а у США готові будуть представити аналог вже у жовтні.
Водночас головний санітарний лікар України Віктор Ляшко озвучив фактори ідеальної вакцини. За його словами, вона повинна формувати надійний імунітет і не мати побічних ефектів.