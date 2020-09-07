Изменить избирательный адрес для голосования на местных выборах 2020 переселенцы могут до 10 сентября.

Для этого необходимо подать заявление в бумажной или электронной формах, сделать это можно самостоятельно или через доверенное лицо.

В то же время ВПЛ не нужно предоставлять документы, подтверждающие место фактического проживания.

Читайте: Кто пойдет на местные выборы и шансы сменить мэров крупных городов

Для изменения избирательного адреса самостоятельно нужно прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей по фактическому месту жительства с паспортом и заполнить заявление. Доверенному лицу нужно принести свой паспорт и доверенность.

Онлайн это можно сделать на официальном сайте ГРИ, для этого нужна только электронная подпись.

Информация об изменении адреса должно прийти в течение 15 дней с момента обращения. Отслеживать ее можно в личном кабинете избирателя на сайте ГРИ.

Местные выборы 2020

Несмотря на сложную эпидситуацию и ускорение темпов распространения коронавируса, местные выборы 2020 в Украине назначены на 25 октября.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, они пройдут на всей территории страны, даже в населенных пунктах красной карантинной зоны.

Сорвать проведение выборов может только введение чрезвычайного положения в Украине.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины