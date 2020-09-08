Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет менять закон Об образовании по требованию других стран во время пресс-конференции в Бухаресте.

Однако планируется имплементировать его так, чтобы защитить интересы страны и других государств, в частности Румынии.

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— Когда закон Об образовании был принят, Венецианская комиссия Совета Европы очертила ряд замечаний к нему. Украина в свою очередь внесла определенные изменения. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворить требования других. Но мы собираемся обеспечить имплементацию закона Об образовании так, чтобы интересы Украины и, в этом случае, интересы Румынии были защищены, — отметил Кулеба.

По словам главы ведомства, румынское национальное меньшинство в Украине является достоянием, поэтому власть будет работать над тем, чтобы румыны оставались румынами. Вместе с тем Украина не заинтересована в ассимиляции румын, но настроена на их интеграцию в украинское общество.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина настроена на взаимное уважение к национальным интересам как Украины, так и Румынии.

Языковой скандал с Румынией

В сентябре 2017 Украина приняла новый закон об образовании, которым обязали преподавать во всех учебных заведение только на государственном языке.

В ответ на этот закон Румыния заявила, что так происходит ущемление прав румын на территории Украины. Венецианская комиссия определила ряд требований и отметила, что процесс внедрения этого закона полноценно должно произойти.

В частности, комиссия подчеркнула, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что Минобразования и сделало, а именно — преподавание одного или нескольких дисциплин может быть двумя или более языках — государственном языке, на английском языке и на других официальных языках Европейского Союза.