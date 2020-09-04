Встреча глав МИД нормандского формата планируется в сентябре — Кулеба

Встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата запланирована на сентябрь, после встречи советников лидеров стран.

Сейчас встреча советников запланирована и ведется активная подготовка к ней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, будут ли результаты достигнуты. Я думаю, что если не произойдет на этой встрече ничего форс-мажорного, будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел, — сказал Кулеба на онлайн -брифингу.

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Главы МИДа Франции, Германии по-прежнему настроены на проведение этой встречи в сентябре. Глава МИД РФ Сергей Лавров не против также.

Встреча советников

Из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна встреча советников лидеров государств нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенеслась на другую дату.

Последняя встреча лидеров состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.

Источник: МИД