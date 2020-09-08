Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не змінюватиме закон Про освіту на вимогу інших країн під час прес-конференції у Бухаресті.

Проте планується імплементувати його так, щоб захистити інтереси країни та інших держав, зокрема Румунії.

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– Коли закон Про освіту був ухвалений, Венеціанська комісія Ради Європи окреслила низку зауважень до нього. Україна у свою чергу внесла певні зміни. Ми не плануємо більше змінювати цей закон, щоб задовольнити вимоги інших. Але ми маємо намір забезпечити імплементацію закону Про освіту так, щоб інтереси України та, у цьому випадку, інтереси Румунії були захищені, – зазначив Кулеба.

За словами голови відомства, румунська національна меншина в Україні є надбанням, тому влада працюватиме над тим, щоб румуни залишались румунами. Разом з тим Україна не зацікавлена в асиміляції румунів, але налаштована на їхнє інтеграцію в українське суспільство.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна налаштована на взаємну повагу до національних інтересів як України, так і Румунії.

Мовний скандал з Румунією

У вересні 2017 року Україна ухвалила новий закон про освіту, яким було зобов’язано викладати в усіх навчальних заклад лише державною мовою.

У відповідь на цей закон Румунія заявила, що так відбувається утиск прав румунів на території України. Венеціанська комісія окреслила ряд вимог та зазначила, що процес впровадження цього закону повноцінно має відбутись.

Зокрема комісія підкреслила, що Україна повинна максимально широко використовувати можливості пункту 4 статті 7, що Міносвіти і зробило, а саме – викладання однієї чи декількох дисциплін може бути двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.