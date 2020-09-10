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Факты / Украина / Политика

Компетентные органы должны проверить озвученную Богданом в интервью информацию — Корниенко

Компетентные органы должны разобраться, действительно ли в одном из интервью, которое дал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, есть факты.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

— В интервью много было разных фантазий, предположений. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались. Но звучало все достаточно высокохудожественно.

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В то же время сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований уже вызвало Андрея Богдана на допрос по ряду обвинений, которые он озвучил в одном из своих последних интервью.

Интервью Богдана

Интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана вышло 9 сентября. Среди прочего он заявил, что украинские чиновники имеют ряд договоренностей с РФ относительно статуса Крыма, возобновления авиасообщения, кадровых решений.

Также, по словам Андрея Богдана, Украина готовила спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси, но ее якобы сорвали одним телефонным звонком из окружения Владимира Зеленского.

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