Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко — Богдан

По информации бывшего главы ОП Андрея Богдана, чиновники Офиса президента периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко.

Встречи проходят в ресторане, заявил он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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— Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в ресторане, где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. И эти совпадения бывают очень-очень часто, — заявил он.

По его словам, встречается с ним нынешний глава ОП Андрей Ермак.

— Результат таких встреч — раздувание рейтинге Порошенко. То, что происходит, по глупости невозможно сделать, — добавил он.

Богдан уверен, что хотя против бывшего президента Петра Порошенко возбуждены уголовные дела, но его не осудят.

Дела против Порошенко

В июле Печерский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко обвиняют в том, что он якобы на посту президента в 2018 году повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко, чтобы тот назначил себе нужного заместителя, а именно Сергея Семочко.

Источник: Дмитрий Гордон