Компетентні органи повинні розібратися, чи дійсно в одному з інтерв’ю, яке дав колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, є факти.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

– В інтерв’ю багато було різних фантазій, припущень. Чи були там факти, треба дійсно, щоб компетентні органи розбиралися. Але звучало все досить високохудожньо.

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Водночас сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань вже викликало Андрія Богдана на допит через низку звинувачень, які він озвучив в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

Інтерв’ю Богдана

Інтерв’ю колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана вийшло 9 вересня. Серед іншого він заявив, що українські чиновники мають низку домовленостей з РФ щодо статусу Криму, відновлення авіасполучення, кадрових рішень.

Також, за словами Андрія Богдана, Україна готувала спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі, але її начебто зірвали одним телефонним дзвінком з оточення Володимира Зеленського.