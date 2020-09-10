В программе официального визита председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в Литву, 10 сентября прилетевшего в Вильнюс, — встречи со спикером Сеймаса Викторасом Пранцкетисом, президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

Разумков также принял участие в пленарном заседании Сеймаса, посвященном 30-летию независимости государства, и пообщается с украинской диаспорой. Подробно о визите в Литву — в материале.

Встреча со спикером Сеймаса

Дмитрий Разумков во время встречи с литовским коллегой — Викторасом Пранцкетисом — поздравил страну с 30-летием восстановления независимости.

— Наши государства прошли большой путь, чтобы стать независимыми. Украина действительно понимает, что такое бороться за суверенитет и территориальную целостность, отстаивать свои интересы и с оружием в руках, и на международной арене. Именно поэтому мы высоко ценим поддержку Литвы в этом вопросе и благодарны за постоянную позицию вашего государства на международных площадках, — подчеркнул спикер.

Он также акцентировал внимание на эффективности сотрудничества Украины и Литвы в межпарламентских ассамблеях, в рамках Балтик плюс на территории Совета Европы и ПАСЕ.

По словам Разумкова, пандемия коронавируса сказалась на формате отношений между странами, но не на их искренности:

— Наши общие ценности и интересы, которые отстаивает и Украины, и Литва, остаются неизменными.

Отдельно Разумков поблагодарил Литву за помощь в лечении 282 военнослужащих, раненых во время боевых действий на Донбассе, а также за поддержку в восстановлении школы в Авдеевке.

— Мы понимаем, насколько это непросто для вас и важно для нас, — подчеркнул спикер парламента.

Ситуация в Беларуси

Разумков в Литве заявил, что на следующей неделе Рада рассмотрит проект заявления по событиям в Беларуси.

— Надеюсь, что в начале пленарной неделе этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси, — отметил он.

Спикер Рады пояснил, что Украина на себе ощутила, к чему могут привести события, которые наблюдаются сейчас в Беларуси.

— Седьмой год подряд на Востоке нашего государства продолжается вооруженная агрессия, а территории на Донбассе и в Крыму оккупированы. Поэтому я искренне желаю белорусскому народу, чтобы им удалось не допустить подобного на своей территории, — подчеркнул Разумков.

Общее прошлое и европейское будущее

Председатель Верховной Рады принял участие в торжественной части пленарного заседания Сеймаса Литовской Республики.

— Мы, украинцы, очень хорошо понимаем, что в современном мире отстоять и восстановить независимость страны с тысячелетней историей было и до сих пор является настоящим вызовом. 30 лет назад Литва выполнила свою историческую миссию и защитила самое ценное достояние свободного общества — собственное независимое государство, — заявил он с трибуны литовского парламента.

В то же время Разумков отметил, что Украине из-за российской агрессии до сих пор приходится бороться за свою независимость.

— До начала этой борьбы мы не до конца осознавали то, какую ценность имеет свобода и как трудно приходится ее отстаивать, — подчеркнул он.

Поэтому поблагодарил депутатов литовского парламента и подчеркнул важность демократических принципов, обеспечивающих развитие стран сегодня и безопасность завтра.

— Убежден, что наши государства имеют не только общее историческое прошлое, но и общее европейское будущее. И только вместе мы сможем достичь поставленных целей. У Литвы большое сердце, и я бесконечно благодарен за то, что в этом сердце я вижу искреннюю любовь к Украине, — подытожил Разукова.

Вместе с представителями Сеймаса Литвы он принял участие в торжественном возложении цветов к Мемориалу павшим в борьбе за независимость Литвы на Антакальском кладбище и почтил память погибших минутой молчания.

Как Литва помогает Украине в борьбе Covid-19

Еще в мае Литва отправила в Украину гуманитарную помощь, а именно средства защиты, которые необходимы для борьбы с Covid-19.

В рамках Восточного партнерства в Украину прибыл груз стоимостью €100 тыс., в том числе более 52 тыс. щитков для лица, которые изготовили в Литве.