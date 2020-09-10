У програмі офіційного візиту голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до Литви, який 10 вересня прилетів до Вільнюса, – зустрічі зі спікером Сеймаса Вікторасом Пранцкєтісом, президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та прем’єр-міністром Саулюсом Сквернялісом.

Разумков також візьме участь у пленарному засіданні Сеймаса, присвяченому 30-річчю незалежності держави, та поспілкується з українською діаспорою. Детально про візит до Литви – у матеріалі.

Зустріч зі спікером Сеймаса

Дмитро Разумков під час зустрічі з литовським колегою – Вікторасом Пранцкєтісом – привітав країну з 30-річчям відновлення незалежності.

– Наші держави пройшли великий шлях, щоб стати незалежними. Україна дійсно розуміє, що таке боротися за суверенітет та територіальну цілісність, відстоювати свої інтереси і зі зброєю в руках, і на міжнародній арені. Саме тому ми високо цінуємо підтримку Литви в цьому питанні та дякуємо за сталу позицію вашої держави на міжнародних майданчиках, – наголосив спікер.

Він також акцентував увагу на ефективності співпраці України та Литви в міжпарламентських асамблеях, в рамках Балтік плюс на теренах Ради Європи та ПАРЄ.

За словами Разумкова, пандемія коронавірусу позначилася на форматі відносин між країнами, але не на їх щирості:

– Наші спільні цінності та інтереси, які відстоює і Україна, і Литва, залишаються сталими.

Окремо Разумков подякував Литві за допомогу в лікуванні 282 військовослужбовців, яких поранено під бойових дій на Донбасі, а також за підтримку у відновленні школи в Авдіївці.

– Ми розуміємо, наскільки це непросто для вас і важливо для нас, – наголосив спікер парламенту.

Ситуація в Білорусі

Разумков у Литві заявив, що наступного тижня Рада розгляне проект заяви щодо подій у Білорусі.

– Сподіваюся, що на початку пленарного тижня це питання буде винесено в зал, ми зможемо його обговорити і ухвалити виважене, правильне рішення, яке відстоюватиме суверенітет та незалежність Білорусі, – зазначив він.

Спікер Ради пояснив, що Україна на собі відчула, до чого можуть призвести події, які спостерігаються нині у Білорусі.

– Сьомий рік поспіль на Сході нашої держави триває збройна агресія, а території на Донбасі та в Криму окуповані. Тому я щиро бажаю білоруському народові, щоб їм вдалося не допустити подібного на своїй території, – підкреслив Разумков.

Спільне минуле та європейське майбутнє

Голова Верховної Ради взяв участь в урочистій частині пленарного засідання Сеймаса Литовської Республіки.

– Ми, українці, надзвичайно добре розуміємо, що в сучасному світі відстояти та відновити незалежність країни з тисячолітньою історією було і досі є справжнім викликом. 30 років тому Литва виконала свою історичну місію і захистила найцінніше надбання вільного суспільства – власну незалежну державу, – заявив він з трибуни литовського парламенту.

Водночас Разумков наголосив, що Україні через російську агресію і досі доводиться боротися за свою незалежність.

– До початку цієї боротьби ми не до кінця усвідомлювали те, яку цінність має свобода і як важко доводиться її відстоювати, – підкреслив він.

Тому подякував депутатам литовського парламенту та наголосив на важливості демократичних принципів, що забезпечують розвиток країн сьогодні та безпеку завтра.

– Переконаний, що наші держави мають не тільки спільне історичне минуле, але й спільне європейське майбутнє. І тільки разом ми зможемо досягти поставлених цілей. Литва має велике серце, і я безмежно вдячний за те, що в цьому серці я бачу щиру любов до України, – підсумував Разуков.

Разом з представниками Сеймаса Литви він взяв участь в урочистому покладанні квітів до Меморіалу полеглим у боротьбі за незалежність Литви на Антакальському цвинтарі та вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як Литва допомагає Україні у боротьбі Covid-19

Ще у травні Литва відправила в Україну гуманітарну допомогу, а саме засоби захисту, які необхідні для боротьби з Covid-19.

В рамках Східного партнерства в Україну прибув вантаж вартістю €100 тис., зокрема понад 52 тис. щитків для обличчя, які виготовили у Литві.