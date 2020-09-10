Украина хочет возобновить авиасообщение с Израилем. Это станет возможным сразу после того, как улучшится эпидемическая ситуация с коронавируса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью.

Глава государства отметил, что много паломников ожидают возможности посетить Умань в этом году и Украина готова их принять, однако после улучшения ситуации.

— Я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с Covid-19 разрешит нам это сделать, — заявил Зеленский.

Сейчас Израиль находится в красном списке стран для Украины. Всем, кто приехал оттуда необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию.

Ограничение паломничества хасидов

По просьбе Израиля, Украины ограничила паломничество хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана 2020.

Введение таких ограничений связано с несколькими факторами, в частности с эпидемиологической ситуацией в Израиле (страна находится в топ-30 рейтинга распространения Covid-19).