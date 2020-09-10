PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна хоче відновити авіасполучення з Ізраїлем

Україна хоче відновити авіасполучення з Ізраїлем. Це стане можливим відразу після того, як покращиться епідемічна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю.

Глава держави зазначив, що багато паломників очікують можливості відвідати Умань цього року і Україна готова їх прийняти, однак після поліпшення ситуації.

– Я хотів би відновити нормальне рейсове сполучення і подорожі між нашими двома країнами, щойно ситуація з Covid-19 дозволить нам це зробити, – заявив Зеленський.

Наразі Ізраїль перебуває в червоному списку країн для України. Усім, хто приїхав звідти необхідно пройти двотижневу самоізоляцію.

Обмеження паломництва хасидів

На прохання Ізраїлю, Україна обмежила паломництво хасидів до Умані на святкування Рош ха-Шана 2020.

Запровадження таких обмежень пов’язане з декількома факторами, зокрема з епідеміологічною ситуацією в Ізраїлі (країна перебуває у топ-30 рейтингу поширення Covid-19).

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка