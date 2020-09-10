Україна хоче відновити авіасполучення з Ізраїлем. Це стане можливим відразу після того, як покращиться епідемічна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю.

Глава держави зазначив, що багато паломників очікують можливості відвідати Умань цього року і Україна готова їх прийняти, однак після поліпшення ситуації.

– Я хотів би відновити нормальне рейсове сполучення і подорожі між нашими двома країнами, щойно ситуація з Covid-19 дозволить нам це зробити, – заявив Зеленський.

Наразі Ізраїль перебуває в червоному списку країн для України. Усім, хто приїхав звідти необхідно пройти двотижневу самоізоляцію.

Обмеження паломництва хасидів

На прохання Ізраїлю, Україна обмежила паломництво хасидів до Умані на святкування Рош ха-Шана 2020.

Запровадження таких обмежень пов’язане з декількома факторами, зокрема з епідеміологічною ситуацією в Ізраїлі (країна перебуває у топ-30 рейтингу поширення Covid-19).