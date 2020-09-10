Утром 10 сентября с пляжа в Одессе убрали танкер Delfi, который осенью 2019 года сел на мель в Черном море.

Об этом в соцсетях сообщил министр инфраструктуры Украины.

— Скучать не будем, — с юмором написал Владислав Криклий.

Попытки спасения танкера Delfi продолжалась почти год.

Опасность во время подъемных работ составляли нефтепродукты, которые перевозил танкер Delfi.

Соответствующие службы зафиксировали три случая разлива нефти в Черное море.

В течение всего времени свою помощь с поднятием танкера Украины предлагали турецкие и молдавские коллеги.

Полноценная операция по подъему затонувшего в Одессе танкера началась только в июле.

О завершающем этапе спасения Delfi Владислав Криклий сообщал 6 сентября — проводились откачка воды из танков, испытания водотечности, установление тросов между танкером и баржей с плавкраном и проверка возможности безопасного перехода из акватории.

Фото: Vladyslav Kryklii