Утром 10 сентября с пляжа в Одессе убрали танкер Delfi, который осенью 2019 года сел на мель в Черном море.
Об этом в соцсетях сообщил министр инфраструктуры Украины.
— Скучать не будем, — с юмором написал Владислав Криклий.
Попытки спасения танкера Delfi продолжалась почти год.
Опасность во время подъемных работ составляли нефтепродукты, которые перевозил танкер Delfi.
Соответствующие службы зафиксировали три случая разлива нефти в Черное море.
В течение всего времени свою помощь с поднятием танкера Украины предлагали турецкие и молдавские коллеги.
Полноценная операция по подъему затонувшего в Одессе танкера началась только в июле.
О завершающем этапе спасения Delfi Владислав Криклий сообщал 6 сентября — проводились откачка воды из танков, испытания водотечности, установление тросов между танкером и баржей с плавкраном и проверка возможности безопасного перехода из акватории.
Фото: Vladyslav Kryklii