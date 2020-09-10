Вранці 10 вересня з пляжу в Одесі прибрали танкер Delfi, який восени 2019 року сів на мілину в Чорному морі.

Про це у соцмережах повідомив міністр інфраструктури України.

– Сумувати не будемо, – з гумором написав Владислав Криклій.

Спроби порятунку танкера Delfi тривала майже рік.

Небезпеку під час підйомних робіт становили нафтопродукти, які перевозив танкер Delfi.

Відповідні служби зафіксували три випадки виливу нафти у Чорне море.

Протягом всього часу свою допомогу з підняттям танкера Україні пропонували турецькі та молдовські колеги.

Повноцінна операція з підняття затонулого в Одесі танкера почалася лише у липні.

Про завершальний етап порятунку Delfi Владислав Криклій повідомляв 6 вересня – відбувалося відкачування води з танків, випробування водотічності, встановлення тросів між танкером та баржею з плавкраном та перевірка можливості безпечного переходу з акваторії.

Фото: Vladyslav Kryklii