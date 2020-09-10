Вранці 10 вересня з пляжу в Одесі прибрали танкер Delfi, який восени 2019 року сів на мілину в Чорному морі.
Про це у соцмережах повідомив міністр інфраструктури України.
– Сумувати не будемо, – з гумором написав Владислав Криклій.
Спроби порятунку танкера Delfi тривала майже рік.
Небезпеку під час підйомних робіт становили нафтопродукти, які перевозив танкер Delfi.
Відповідні служби зафіксували три випадки виливу нафти у Чорне море.
Протягом всього часу свою допомогу з підняттям танкера Україні пропонували турецькі та молдовські колеги.
Повноцінна операція з підняття затонулого в Одесі танкера почалася лише у липні.
Про завершальний етап порятунку Delfi Владислав Криклій повідомляв 6 вересня – відбувалося відкачування води з танків, випробування водотічності, встановлення тросів між танкером та баржею з плавкраном та перевірка можливості безпечного переходу з акваторії.
Фото: Vladyslav Kryklii