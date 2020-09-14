Кабмин утвердил противоэпидемические меры для местных выборов

Кабинет министров ввел особые противоэпидемические мероприятия при организации и проведении местных выборов 2020.

Они должны пройти 25 октября 2020 года в период действия карантина.

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Какие меры ввели:

на входе в помещения места выборов должны быть антисептики для рук;

должны информационные материалы по противоэпидемических мероприятий, внедряемых;

у входа и в помещении для голосования наносится разметка, указывающая на необходимость соблюдения социальной дистанции не менее метра и оптимальный маршрут для осуществления голосования;

по возможности обеспечивается отдельный вход и выход из помещения для голосования;

на участках должен быть обеспечен температурный скрининг;

должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации масок;

для избирателей с температурой или кашлем, в помещении для голосования необходимо обустроить отдельные кабину и избирательную урну для голосования;

избирателям, которые находятся на самоизоляции, рекомендуется голосовать по месту пребывания.

Избиратели, которые хотят голосовать, но находятся в больнице, не позднее 20.00 23 октября 2020 года, должны подать заявление со справкой об их состоянии здоровья.

Избиратели смогут зайти на участок только в масках.

Также чиновники разрешили въезд в Украину иностранцев, которые будут наблюдателями во время избирательной кампании.

Местные выборы 2020

Сорвать проведение местных выборов 2020 в Украине может только введение чрезвычайного положения в Украине.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, они пройдут на всей территории страны, даже в населенных пунктах красной карантинной зоны.

Выборы назначены на 25 октября 2020 года.

Источник: Кабмин