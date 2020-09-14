Кабмін затвердив протиепідемічні заходи для місцевих виборів

Кабінет міністрів ухвалив особливі протиепідеміологічні заходи під час організації та проведення місцевих виборів 2020.
Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року у період дії карантину.
Читайте: Хто піде на місцеві вибори і які шанси змінити мерів великих міст
Які заходи ввели:
- на вході до приміщень місця виборів повинні бути антисептики для рук;
- повинні інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів, що впроваджуються;
- біля входу та у приміщенні для голосування наноситься розмітка, що вказує на необхідність дотримання соціальної дистанції не менше метра та оптимальний маршрут для здійснення голосування;
- за можливості, забезпечується окремий вхід та вихід з приміщення для голосування;
- на дільницях має бути забезпечений температурний скрінінг;
- мають бути обладнані місця для централізованого збору та утилізації масок;
- у приміщенні для голосування рекомендується одночасне перебування виборців з розрахунку не більше 3 осіб на один стіл для видачі бюлетенів;
- для виборців з температурою чи кашлем, у приміщенні для голосування необхідно облаштувати відокремлені кабіну та виборчу скриньку для голосування;
- виборцям, які перебувають на самоізоляції, рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування.
Виборці, які хочуть голосувати, але перебувають у лікарні, не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів мають подати заяву з доданою довідкою медустанови про їх стан здоров’я.
Виборці зможуть зайти на дільницю тільки у масках.
Також урядовці дозволили в’їзд в Україну іноземців, які будуть спостерігачами під час виборчої компанії.
Місцеві вибори 2020
Зірвати проведення місцевих виборів 2020 в Україні може лише запровадження надзвичайного стану в Україні.
За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, вони відбудуться на всій території країни, навіть у населених пунктах червоної карантинної зони.
Вибори призначені на 25 жовтня 2020 року.
Джерело: Кабмін