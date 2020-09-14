Кабмін затвердив протиепідемічні заходи для місцевих виборів

Кабінет міністрів ухвалив особливі протиепідеміологічні заходи під час організації та проведення місцевих виборів 2020.

Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року у період дії карантину.

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Які заходи ввели:

на вході до приміщень місця виборів повинні бути антисептики для рук;

повинні інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів, що впроваджуються;

біля входу та у приміщенні для голосування наноситься розмітка, що вказує на необхідність дотримання соціальної дистанції не менше метра та оптимальний маршрут для здійснення голосування;

за можливості, забезпечується окремий вхід та вихід з приміщення для голосування;

на дільницях має бути забезпечений температурний скрінінг;

мають бути обладнані місця для централізованого збору та утилізації масок;

у приміщенні для голосування рекомендується одночасне перебування виборців з розрахунку не більше 3 осіб на один стіл для видачі бюлетенів;

для виборців з температурою чи кашлем, у приміщенні для голосування необхідно облаштувати відокремлені кабіну та виборчу скриньку для голосування;

виборцям, які перебувають на самоізоляції, рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування.

Виборці, які хочуть голосувати, але перебувають у лікарні, не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів мають подати заяву з доданою довідкою медустанови про їх стан здоров’я.

Виборці зможуть зайти на дільницю тільки у масках.

Також урядовці дозволили в’їзд в Україну іноземців, які будуть спостерігачами під час виборчої компанії.

Місцеві вибори 2020

Зірвати проведення місцевих виборів 2020 в Україні може лише запровадження надзвичайного стану в Україні.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, вони відбудуться на всій території країни, навіть у населених пунктах червоної карантинної зони.

Вибори призначені на 25 жовтня 2020 року.

Джерело: Кабмін