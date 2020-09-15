Из-за аварии на магистральном газопроводе возле пгт Чабаны перекрыли подачу газа.

Этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях до подземных газохранилищ в западном регионе Украины.

Однако транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме, в тех объемах, которые заявлены.

— Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечено в заявленных для транзита объемах, — сообщили в Минэнергетики.

Как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок отключили и локализовали утечку.

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По состоянию на 9 утра, ремонтные работы продолжаются. По предварительным оценкам, на восстановление работы уйдет 2-3 дня.

15 сентября около 00.20 под Киевом произошла авария на газопроводе в Чабанах.

Многие местные жители, проживающие рядом с эпицентром события, в сети начали жаловаться на то, что трудно дышать из-за вони.

В 01.10 спасатели перекрыли подачу газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.