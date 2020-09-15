В ночь на 15 сентября в районе Чабанов (Киевская область) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу.

— В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу, — сообщили в областной полиции.

Все аварийные службы на месте, в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение. Информации о пострадавших нет.

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В поселковом совете Чабанов сообщили о разгерметизации газового трубопровода высокого давления Уренгой-Помары-Ужгород, в результате чего произошел мощный выход газа.

Представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль, установить ​​заглушку и прекратить выход газа.

Ранее местные жители начали выкладывать в соцсети видео, на которых слышен сильный гул. Кроме того, из-за аварии на газопроводе в Чабанах было трудно дышать.