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Факты / Украина / Политика

Коррупция в Раде: Юрченко уходит из фракции, а НАБУ обещает новые подозрения нардепам

Депутат Александр Юрченко, помощника которого подозревают в коррупции, выйдет из партии и фракции.

— Юрченко выйдет из фракции. По его словам, он абсолютно невиновен и будет доказывать это во всех инстанциях. Однако чтобы не бросать тень на фракцию, он временно выйдет из партии, — отметил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия на Свободе слова на телеканале ICTV.

Также он отметил, что человек, которого подозревают в коррупции, не является штатным работником Рады или помощником депутата на общественных началах.

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Как говорят следователи НАБУ, потому что у нас нет доступа к материалам дела, это доверенное лицо, — добавил Арахамия.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, пока среди подозреваемых только один человек, однако детективы  готовят подозрения еще нескольким лицам, в частности нардепам.

13 сентября стало известно, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Александра Юрченко. Якобы мужчина получил  взятку за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

Источник: Свобода слова

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