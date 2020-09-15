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Факти / Україна / Політика

Корупція у Раді: Юрченко йде з фракції, а НАБУ обіцяє нові підозри нардепам

Депутат Олександр Юрченко, помічника якого підозрюють у корупції, вийде з партії та фракції.

– Пан Юрченко ввийде з фракції. За його словами, він невинний і буде доводити це у всіх інстанціях. Проте аби не кидати тінь на фракцію, він тимчасово вийде з партії, – зазначив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія на Свободі слова на телеканалі ICTV.

Також він зазначив, що чоловік, якого підорюють у корупції, не є штатник працівником Ради чи помічником депутата на громадських засадах.

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Як кажуть слідчі НАБУ, бо ми немає доступу до матеріалів справи, це довірена особа, – додав Арахамія.

Дикретор Артем Ситник заявив, поки серед підозрюваних лише одна особа, проте детективи готують підозри ще кільком особам, зокрема нардепам.

13 вересня стало відомо, що НАБУ оголосило про підозру помічнику нардепа Олександра Юрченка. Нібито чоловік отримав хабар за правки до законопроекту, пов’язаного з побутовими відходами.

Джерело: Свобода слова

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