Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство.

Поэтому сейчас организация работает в штатном режиме.

— Факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность Артема Сытника не прекращает полномочий директора НАБУ или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического его увольнения, — объяснили в ведомстве.

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Кроме того, в бюро напомнили, что в соответствии с законодательством, полномочия директора НАБУ прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.

Его нельзя уволить, а указ президента о назначении нельзя отменить, кроме указанных оснований, среди которых отсутствует признание указа президента Украины неконституционным.

КСУ признал незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ 28 августа. Согласно объяснению суда, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти.

Источник: НАБУ

Фото: НАБУ