Оснований для проведения нового саммита в нормандском формате нет.

Так заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что все лидеры дали согласие на переговоры, которые могут состояться после второй встречи их помощников.

– Это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет, – отметил российский дипломат.

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября в Вене заявил, что все лидеры нормандской четверки дали согласие на проведение саммита, который может пройти после второй встречи их помощников.

По его словам, в течение 10 дней планируется еще одна встреча советников, после которой может состоятся встреча лидеров нормандской четверки.

При этом Зеленский отметил, что все лидеры подтверждают готовность ко встрече.