Прекращение огня на Донбассе: о чем договорились советники нормандской четверки

В Берлине закончилась встреча политических советников лидеров государств-участников нормандского формата.

В украинскую делегацию вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, представители Министерства обороны, МИД и СБУ.

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На встрече обсуждался процесс выполнения договоренностей, которые достигли лидеры нормандской четверки на саммите в Париже в 2019 году, а также подробности переговоров в минской ТКГ.

Участники поддержали призыв Украины о продлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

По словам Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

— Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд, — отметил руководитель Офиса президента.

Однако в Берлине на переговорах не договорились о дате следующего саммита лидеров стран-участниц нормандского формата.

Процесс переговоров продолжается.