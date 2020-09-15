Підстав для проведення нового саміту в нормадскому форматі немає.

Так заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що всі лідери дали згоду на переговори, які можуть відбутися після другої зустрічі їхніх помічників.

– Це неправда. І на переговорах радників та політрадників у Берліні минулої п’ятниці Дмитро Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає, – зазначив російський дипломат.

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Президент України Володимир Зеленський 15 вересня у Відні заявив, що всі лідери нормандської четвірки дали згоду на проведення саміту, який може пройти після другої зустрічі їхніх помічників.

За його словами, протягом 10 днів планується ще одна зустріч радників, після якої може відбутися зустріч лідерів нормандської четвірки.

Водночас Зеленський зазначив, що всі лідери підтверджують готовність до зустрічі.