Детективы НАБУ и прокуроры САП во время расследования установили, что народный депутат Украины, благодаря своим полномочиям, организовал коррупционную схему. Правоохранители направили генпрокурору проект сообщения о подозрении народному избраннику, однако письма остались без ответа, а это делает невозможным привлечение к ответственности подозреваемого.

Летом 2020 года НАБУ получило информацию о том, что организовано преступную группу, участники которой получают неправомерную выгоду за использование своих депутатских полномочий.

— Детектив под прикрытием в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов, — рассказали в пресс-службе НАБУ.

Затем детектив познакомился с нардепом, который завуалировано попросил передать ему через посредника $13 тыс., чтобы законопроект внесли на рассмотрение. Подкуп депутатов и членов профильного комитета оценивался в $200 тыс.

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В середине августе детектив НАБУ передал первую часть взятки посреднику, а 26-27 августа соучастники планировали получить вторую часть.

— При определенных обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, — заявили в пресс-службе ведомства.

В НАБУ отмечают, что в рамах следствия удалось собрать достаточно доказательств для сообщения о подозрении народному депутату по ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Однако такое подозрение может подписать исключительно генеральный прокурор.

10 сентября детективы НАБУ прибыли в Офис генпрокурора с целью внесения сведений в ЕРДР и подписания ряда ходатайств.

В тот же день прокуроры Офиса генпрокурора изучали материалы дела. После этого и ряда совещаний руководитель департамента Офиса генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточно оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений в ЕРДР.

После чего было проведено совещание с генпрокурором, первым заместителем директора НАБУ и руководителем департамента Офиса генпрокурора. По результатам совещания решение о внесении сведений в ЕРДР не приняли.

— 11 сентября 2020 НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако по состоянию на 15 сентября ответа предоставлено не было, — отметили в НАБУ.

13 сентября стало известно, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Александра Юрченко. Якобы мужчина получил взятку за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

14 сентября в студии Свободы слова на ICTV глава фракции Давид Арахамия заявил, что Александр Юрченко принял решение выйти из фракции и партии, пока не докажет свою невиновность.