Детективи НАБУ та прокурори САП під час розслідування встановили, що народний депутат України завдяки своїм повноваження організував корупційну схему. Правоохоронці скерували до генпрокурора проект повідомлення про підозру народному обранцю, проте листи залишилися без відповіді, а це унеможливлює притягнення до відповідальності підозрюваного.

Влітку 2020 року НАБУ отримало інформацію про те, що організовано злочинну групу, учасники якої отримають неправомірну вигоду за використання своїх депутатських повноважень.

– Детектив під прикриттям у ролі представника промислової компанії познайомився з одним із учасників угрупування та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для перероблення твердих побутових відходів, – розповіли у прес-службі НАБУ.

Потім детектив познайомився з нардепом, який завуальовано попросив передати йому через посередника $13 тис., аби законопроект внесли на розгляд. Підкуп депутатів та членів профільного комітету оцінювався у $200 тис.

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У серпні детектив НАБУ передав першу частину хабаря посереднику, а 26-27 серпня співучасники планували отримати ще другу частину.

– За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання, – заявили у прес-службі відомства.

У НАБУ наголошують, що в рамах слідства вдалося зібрати достатньо доказів для повідомлення про підозру народному депутату за ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Проте таку підозру може підписати винятково генеральний прокурор.

10 вересня детективи НАБУ прибули до Офісу генпрокурора з метою внесення відомостей до ЄРДР та підписання низки клопотань.

Того самого дня прокурори Офісу генпрокурора вивчали матеріали справи. Після цього та низки нарад керівник департаменту Офісу генерального прокурора повідомив, що він не вбачає достатніх підстав для доповіді генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей до ЄРДР.

Після чого було проведено нараду за участю генпрокурора, першого заступника директора НАБУ та керівника департаменту Офісу генпрокурора. За результатами наради рішення про внесення відомостей до ЄРДР не ухвалили.

– 11 вересня 2020 року НАБУ повторно скерувало до Офісу генпрокурора лист щодо необхідності внесення відомостей до ЄРДР щодо дій нардепа, однак станом на 15 вересня відповіді надано не було, – зазначили у НАБУ.

13 вересня стало відомо, що НАБУ оголосило про підозру помічнику нардепа Олександра Юрченка. Нібито чоловік отримав хабар за правки до законопроекту, пов’язаного з побутовими відходами.

14 вересня у студії Свободи слова на ICTV глава фракції Давид Арахамія заявив, що Олександр Юрченко ухвалив рішення вийти з фракції та партії, поки не доведе свою невинуватість.