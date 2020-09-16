Хасиды пытаются попасть в Украину через Беларусь

По состоянию на утро среды около тысячи иностранцев пытаются попасть в Украину через госграницу с Беларусью Новые Яриловичи в Черниговской области.

— На Черниговщине напротив пункта пропуска Новые Яриловичи по состоянию на 8.00 сегодня находятся около 1000 иностранцев, не оставляют попыток попасть в Украину, — рассказали в МВД.

В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что ситуация на границе остается контролируемой.



















На Черниговщине тысячи хасидов стоят на пункте пропуска в Украину / 5 фотографий

Кроме этого, вчера вечером пограничники зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев напротив пункта пропуска Дольск.

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На место прибыл глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он проверил резервы, которые привлечены для обеспечения соблюдения порядка и недопущения нарушений на государственной границе.

Также он сообщил иностранцам, что по решению правительства Украины, с целью недопущения распространения коронавируса, пока въезд иностранцев запрещен и отметил недопустимость попыток нарушения границы.

— Вы о таких решениях знали три недели назад. Я понимаю ваши традиции и обычаи, я понимаю насколько важно вам оказаться в Умани, однако в этом году это невозможно. Правительство Украины приняло решение об ограничении въезда иностранцев исходя из ситуации в Украине. С целью недопущения распространения коронавируса территории Украины пока въезд иностранцев запрещен, — сказал он.

Всего между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Беларуси.

Хасиды блокируют границу Украины с Беларусью

Сотни паломников-хасидов пытаются попасть на территорию Украины через границу с Беларусью, несмотря на ограничения, введенные для иностранцев до 28 сентября.

Ежегодно хасиды прибывают в Украину для празднования нового года Рош га-Шана на могиле цадика Нахмана в Умани.