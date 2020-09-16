Хасиди намагаються потрапити в Україну через Білорусь

Станом на ранок середи близько тисячі іноземців намагаються потрапити в Україну через держкордон з Білоруссю Нові Яриловичі в Чернігівській області.

– На Чернігівщині напроти пункту пропуску Нові Яриловичі станом на 8.00 сьогодні перебувають близько 1000 іноземців, які не залишають спроб потрапити в Україну, – розповіли в МВС.

У Держприкордонслужбі України підкреслили, що ситуація на кордоні залишається контрольованою.



















На Чернігівщині тисячі хасидів стоять на пункті пропуску в Україну / 5 фотографий

Крім цього, вчора ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців напроти пункту пропуску Дольськ.

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На місце прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку і недопущення порушень на державному кордоні.

Також він повідомив іноземцям, що за рішенням уряду України, з метою недопущення поширення коронавірусу, поки в’їзд іноземців заборонений і наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.

– Ви про такі рішеннях знали три тижні тому. Я розумію ваші традиції і звичаї, я розумію наскільки важливо вам опинитися в Умані, проте цього року це неможливо. Уряд України ухвалив рішення про обмеження в’їзду іноземців виходячи з ситуації в Україні. З метою недопущення поширення коронавірусу на території України поки в’їзд іноземців заборонений, – сказав він.

Всього між українським і білоруським пунктами пропусків вчора ввечері перебували близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Білорусі.

Хасиди блокують кордон України з Білоруссю

Сотні паломників-хасидів намагаються потрапити на територію України через кордон з Білоруссю, незважаючи на обмеження, введені для іноземців до 28 вересня.

Щороку хасиди прибувають в Україну для святкування нового року Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана в Умані.