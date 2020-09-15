Хасиды на границе: МИД призывает не оформлять выезд в Украину и уважать закон

Украина призывает граждан иностранных государств, в частности, хасидов-паломников соблюдать законы Украины относительно въезда для празднования Рош ха-Шана.

С такой позицией выступили в МИД, ссылаясь на положения пункта 10-1 постановления Кабмина №641 Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением коронавируса.

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В министерстве напомнили, что в период с 28 августа и до 28 сентября 2020 года въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства запрещен.

— МИД Украины обращается ко всем путешественникам с настойчивым призывом уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу.

Между тем по состоянию на 15.00 15 сентября возле ПП Новые Яриловичи находятся несколько сотен хасидов: указывается, что среди толпы есть много детей и людей пожилого возраста, некоторые уже поставили палатки.

Прогнозы ГПСУ по прибытию хасидов к украинским границам

Во время встречи президента с главой Госпогранслужбы было обнародовано прогнозы относительно прибытия новых групп хасидов к белорусско-украинской границе.

В ближайшие дни прибытие паломников можно ожидать в некоторых пропускных пунктах Черниговской, Житомирской и Волынской областей.

Сейчас украинская граница охраняется пограничниками, усиленным резервом, также проводится воздушный мониторинг.