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Факты / Украина / Общество

Патриарх Филарет выздоровел после коронавируса

91-летний почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, у которого почти две недели назад обнаружили коронавирус, уже здоров.

Он получил отрицательный тест на Covid-19.

— Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на Covid-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен, — говорится в сообщении УПЦ КП.

Филарета выписали из больницы, чувствует себя хорошо и находится в своей резиденции.

Патриарх также планирует в ближайшее время вернуться к проведению богослужений.

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Коронавирус у Филарета диагностировали 4 сентября во время планового тестирования. Почетного патриарха ПЦУ госпитализировали.

На следующий день врачи обнаружили у него воспаление легких. Однако его состояние здоровья оценивали как удовлетворительное.

Источник: УПЦ КП

Фото: Dreamstime

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